Salvador Carrillo secretario de Desarrollo Humano y Bien Común dio a conocer que los grupos de personas con discapacidad se retiraron de la mesa de diálogo por estar inconformes con los programas que tendrá el Gobierno del Estado para el próximo año.

En este sentido destacó que el programa federal a pesar de tener recursos se le quiere cargar el presupuesto para Chihuahua, se trata de 700 millones de pesos más de gasto para el estado de Chihuahua por lo cual tomar este proyecto desparecería otros poyos.

“Desde agosto anteproyecto con la secretaria de hacienda se da un techo presupuestal y de ahí partimos, y aún cuando quitan recursos federales, nos dejan la responsabilidad solos”, comentó.

El este sentido destacó que es necesario un diálogo más con el Gobierno federal para que atiendan el tema pues hay algunas lagunas presupuestales que no se ha dado información.

“Esto se tiene que seguir insistiendo en los terminos en los que yo lo he planteado, la forma en la que se esta contemplando este conkvenio es con 56 mil personas, en ese sentido con ciertos montos para las personas de un modo cabal con un 50% de federación y estado, hay varios puntos este universo de personas con discapacidad no está documentado en ese exhorto de ninguna manera la información que tenemos a través de las credenciales es que tenemos alrededor de 20 mil personas y sería inferior a la cifra que nos dan las personas”, comentó.

Asegura que el Gobierno del Estado ha atendido a las personas con discapacidad aun con la falta de apoyo del gobierno del federal, ya que este convenio sería un problema en recurso para la implemantación.

“Nosotros al grupo de personas con discapacidad es al que más recursos le damos en la secretaría, en primera instancia la niñez. No es una negativa es seguir con el diálogo deconstruir ujna salida, una forma de incrementar los recursos”, comentó.

Cabe destacar que actualmente se apoyan a 13 mil personas con discapacidad en el estado con un presupuesto de 114 millones de pesos, tan solo en el municipio de Chihuahua se registraron 6 mil 019 en el otorgamiento de credenciales.