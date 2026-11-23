Funcionarios del Órgano Interno de Control del Gobierno Municipal, se certificaron en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, una herramienta que permitirá atender faltas administrativas no graves sin necesidad de iniciar procesos de investigación y substanciación.

Para obtener esta certificación, ocho personas servidoras públicas participaron en un riguroso proceso de capacitación y evaluación, mediante el cual acreditaron los conocimientos necesarios para implementar estos mecanismos en el Municipio.

Cabe destacar que Chihuahua se convierte en el primer municipio del país en recibir esta certificación, posicionándose como referente en la implementación de nuevas alternativas para resolver actos u omisiones en materia administrativa.

La certificación fue otorgada por la Unidad de Defensoría, Asesoría y Justicia Alternativa del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, como resultado del proceso de capacitación y evaluación que acreditaron las ocho personas servidoras públicas del Órgano Interno de Control.

Es importante señalar que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias constituyen una vía de justicia con el mismo valor jurídico que la justicia tradicional, pero que permite alcanzar acuerdos en menor tiempo, con menos costos y de manera más eficiente. Además, los acuerdos derivados de su implementación podrán adquirir la categoría de cosa juzgada, brindando certeza jurídica a las partes involucradas.

Con este esfuerzo, el Gobierno Municipal de Chihuahua fortalece sus mecanismos de atención y resolución de controversias administrativas, incorporando herramientas que favorecen la prevención de faltas y permiten ofrecer respuestas más ágiles y eficientes, en beneficio de una gestión pública con mayor certeza jurídica para la ciudadanía.