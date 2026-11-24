Horario de los partidos de ida y vuelta de la Liga Mx.

La Liga Mx definió las fechas y horarios de los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. Los ocho equipos clasificados —incluido el vigente campeón, los dos acérrimos rivales tapatíos y el actual monarca de la Concacaf— se enfrentarán en series a ida y vuelta en busca de un boleto a las semifinales.

La cartelera de la liguilla comenzará el miércoles, cuando Toluca reciba al Atlas en el Estadio Nemesio Diez (19:00 horas) y Monterrey sea anfitrión del América en el llamado “Gigante de Acero” (21:10 horas).

Al día siguiente, Pachuca y Guadalajara disputarán el primer capítulo de su llave en el Estadio Hidalgo (19:00 horas), mientras que León hará los honores al campeón Cruz Azul (21:10 horas) en el antiguo Nou Camp.

Los encuentros de vuelta quedaron programados para el fin de semana. El sábado, el Atlas cerrará la eliminatoria ante los Diablos en el Estadio Jalisco (19:00 horas), al igual que lo hará el América frente a Monterrey en el Estadio Banorte (21:10 horas).

Los últimos semifinalistas se conocerán el domingo, cuando el líder Chivas enfrente a los Tuzos en el Estadio Akron (19:07 horas) y La Máquina se mida ante los Panzas Verdes nuevamente en el Banorte (21:00 horas).

En caso de empate en el marcador global, el criterio de desempate para avanzar a la siguiente ronda será la mejor posición en la tabla general.