Valentina Ferrer, ex pareja de J Balvin, reaparece en el Latin Grammy y reacciona a supuesta infidelidad del colombiano

Ex novia de J Balvin envía mensaje a las mujeres

Durante su encuentro con los medios, Valentina explicó que su hijo Río es su principal prioridad, aunque también disfruta continuar con su carrera y encontrar un equilibrio entre su faceta profesional y la maternidad.

“La prioridad es mi hijo y dividirme más bien lo que hago es, tengo mucha energía, así que hago de todo un poco, pero sí, no sé, disfruto tanto ser madre y a la vez trabajar. Siento que cuando uno le apasiona lo que hace y lo disfruta, no siente que se cansa sino lo vive”, expresó.

La modelo también habló sobre la importancia de inspirar a otras mujeres a reconocer su valor, disfrutar de su independencia y tomar decisiones que les permitan vivir con autenticidad.

Valentina Ferrer, ex pareja de J Balvin, en los Latin Grammys 2026 (Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recor)

“Sentir que puedo dar un granito de arena más allá a todo, a mostrarles que pueden ser libres, a mostrarles que pueden disfrutar, que son únicas, que tienen que ser auténticas, que tienen que quererse ellas mismas”, comentó.

Así reaccionó Valentina Ferrer a supuesta infidelidad de J Balvin con Melanie Pavola

La actitud de Valentina Ferrer cambió cuando las preguntas se centraron en J Balvin y las declaraciones de la influencer mexicana Melanie Pavola, quien aseguró haber tenido un encuentro íntimo con el cantante colombiano cuando él todavía mantenía una relación con Ferrer.

Al escuchar nuevamente los cuestionamientos sobre la presunta infidelidad, Valentina respondió con una breve frase antes de alejarse de los reporteros.

“Acá estamos con chismes”, dijo mientras se retiraba hacia otra parte de la alfombra roja, sin ofrecer explicaciones adicionales sobre las versiones que rodearon el final de su relación.

Valentina Ferrer, ex pareja de J Balvin, en los Latin Grammys 2026 (Monica Schipper/Getty Images for The Latin Recor)

Las declaraciones de Melanie generaron polémica después de que hablara en redes sociales un supuesto encuentro con J Balvin en Nueva York.

Según su versión, el cantante le habría revelado después de ese encuentro que Valentina estaba embarazada y también se encontraba en esa ciudad.

La influencer aseguró que, al conocer esa información, decidió marcharse y posteriormente contactó a la modelo argentina para contarle lo sucedido.

Valentina Ferrer, ex pareja de J Balvin, en los Latin Grammys 2026 (Tommaso Boddi/Getty Images for The Latin Recor)

Sin embargo, ni J Balvin ni Valentina Ferrer hablaron nunca de que existiera una infidelidad o que ese supuesto episodio tuviera relación con su separación.

Valentina Ferrer confirmó su separación de J Balvin en septiembre de 2026

El pasado 16 de septiembre, la modelo argentina confirmó que ella y el cantante colombiano decidieron terminar su relación después de aproximadamente ocho años juntos.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Valentina Ferrer explicó que la decisión fue tomada de común acuerdo y pidió respeto para el momento personal que ambos atravesaban.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, escribió.

Valentina y J Balvin estuvieron juntos ocho años (Getty Images)

En el mismo comunicado, la modelo dejó claro que, pese al final de su relación sentimental, ambos mantendrían como prioridad el bienestar de su hijo Río, nacido en junio de 2021.

La separación ocurrió después de que Melanie Pavola difundiera sus declaraciones sobre el supuesto encuentro con J Balvin en Nueva York, cuando, según su relato, Ferrer estaba embarazada.

La historia de amor de J Balvin y Valentina Ferrer comenzó en 2017

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron en 2017 durante la grabación del videoclip de “Sigo extrañándote”, uno de los temas del álbum Energía del cantante colombiano.

Un año después comenzaron su relación sentimental y, en junio de 2021, se convirtieron en papás de Río.

Durante los años que permanecieron juntos, procuraron mantener algunos aspectos de su vida familiar alejados de los reflectores, aunque ocasionalmente compartieron fotografías y momentos junto a su hijo.

Tras confirmar su separación, Valentina ha enfocado su atención en su hijo y en sus proyectos profesionales.