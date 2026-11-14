Genocidio: dron israelí mató a dos palestinos e hirió a varios más en Gaza

En Jabaliya, Gaza, celebran una vigilia por los palestinos fallecidos durante los últimos ataques israelíes; desde que se alcanzó un acuerdo de alto al fuego hace más de un año, han sido asesinados unos mil 600 palestinos en territorio gazatí.

Gaza. Un ataque israelí con dron provocó la muerte de dos palestinos en la franja de Gazael sábado, informaron autoridades hospitalarias.

El dron alcanzó a dos palestinos que caminaban por una calle en Jabaliya, en el extremo norte de Ciudad de Gaza, indicó Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa en la Ciudad de Gaza, adonde fueron trasladadas las víctimas.

El hospital de campaña estadunidense señaló que varias otras personas resultaron heridas, pero no proporcionó una cifra.

Consultado sobre el ataque, el ejército israelí afirmó que había atacado a dos combatientes de Hamás en la zona.

El fuego israelí y los ataques aéreos casi diarios han continuado en Gaza más de un año después de que Israel y Hamas alcanzaran un acuerdo de alto el fuego.

Al menos mil 600 palestinos han muerto desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamas, mantiene registros detallados y es considerado generalmente fiable por agencias de la ONU y expertos independientes. No distingue entre civiles y combatientes en su recuento, pero sostiene que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de los fallecidos.

Petroleros chocan con minas navales cerca del estrecho de Ormuz

Mientras tanto, la televisión estatal iraní informó que tres petroleros chocaron con minas navales iraníes y se incendiaron en los alrededores del estrecho de Ormuz, en el más reciente ataque contra embarcaciones que transitan por el golfo Pérsico.

Tres petroleros chocaron con minas navales y se incendiaron en los alrededores del estrecho de Ormuz, informó la televisión estatal iraní, citando declaraciones del grupo paramilitar Guardia Revolucionaria y de la Armada iraní.

Dos petroleros fueron alcanzados dentro del estrecho, mientras que un tercero ardía al este del mismo, se indica en el reporte. No se ofrecieron detalles sobre víctimas, las nacionalidades de los petroleros ni sus destinos.

La Guardia y la Armada advirtieron que los barcos que utilicen rutas a través del estrecho sin la aprobación de Irán enfrentarían un destino similar.

Irán ha atacado petroleros y otras embarcaciones en el estrecho para elevar los precios mundiales de la energía durante su guerra con Estados Unidos. Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes, el cual ha afectado gravemente la economía de Irán.

Octubre registró el mayor número de incidentes relacionados con buques comerciales.