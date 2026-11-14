¿Quiénes fueron las mujeres que participaron en la Revolución Mexicana?

Conoce a 11 mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, como Petra Herrera, Hermila Galindo y Carmen Serdán, y que destacaron en la lucha armada y la defensa de los derechos de las mujeres.

Este 20 de noviembre se conmemora la Revolución Mexicana, un movimiento armado en el que participaron personajes emblemáticos de la historia del país. Pero ¿sabías que también hubo mujeres que formaron parte de esta lucha y defendieron ideales? A continuación, te contamos quiénes fueron algunas de ellas.

Petra Herrera

Líder militar que inicialmente tuvo que disfrazarse de hombre para participar en los combates. Tras ganar fama y respeto, reveló su identidad y encabezó una brigada integrada por mujeres soldaderas durante la toma de Zacatecas.

Juana Belén

Periodista y activista crítica del régimen de Porfirio Díaz y, posteriormente, del gobierno de Francisco I. Madero. Fundó los periódicos Vesper y Las Hijas de Anáhuac, desde los cuales defendió los derechos de los trabajadores y de las mujeres.

Valentina Ramírez

Inspiración del corrido revolucionario «La Valentina». Se unió a las fuerzas maderistas en Sinaloa y vistió ropa de hombre para poder participar en los enfrentamientos armados.

Margarita Neri

Conocida como «La Generala» o «La Juana de Arco del Sur», fue una líder militar que comandó un numeroso contingente en el sureste y sur del país. Su fama llegó a atemorizar a las autoridades federales en estados como Guerrero.

Rosa Bobadilla

Coronela que encabezó sus propias tropas en Chiapas. Es reconocida por su liderazgo militar en el sureste del país, donde destacó la participación de las mujeres en la lucha revolucionaria más allá del centro de México.

Adela Velarde Pérez

Fue una de las soldaderas más conocidas y está asociada popularmente con la figura de «Adelita», protagonista del famoso corrido revolucionario. Se desempeñó como enfermera durante la campaña de la División del Norte.

Clara de la Rocha

Comandante de las fuerzas revolucionarias. Dirigió a su tropa durante la toma de Culiacán, en 1911, y destacó por ser una de las pocas mujeres que ocuparon un mando militar formal.

Amelio Robles

Coronel zapatista que participó en la Revolución Mexicana. Nació con el nombre de Amelia Robles, pero asumió una identidad masculina y fue reconocido oficialmente como veterano de guerra. Su historia representa un referente de la diversidad de género en la historia de México.

Hermila Galindo

Intelectual y feminista que colaboró con Venustiano Carranza. Fundó el periódico La Mujer Moderna y fue una firme defensora de la educación sexual y del sufragio femenino.

Carmen Serdán Alatriste

Precursora de la Revolución Mexicana y hermana de Aquiles Serdán. Participó activamente en la conspiración contra Porfirio Díaz. Su casa, ubicada en Puebla, fue escenario de uno de los primeros enfrentamientos armados del movimiento, el 18 de noviembre de 1910.

Dolores Jiménez y Muro

Intelectual y activista antirreeleccionista. Fue autora del Plan Político y Social de la Sierra de Puebla, publicado en 1911, un documento que planteaba reformas laborales y agrarias más profundas que las propuestas por Francisco I. Madero.

También es importante reconocer a todas aquellas mujeres anónimas que levantaron la voz, participaron en la lucha revolucionaria y contribuyeron a construir un país más justo.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), la participación de las mujeres fue fundamental durante la Revolución Mexicana, pues colaboraron en distintas actividades, desde el campo de batalla hasta la organización política.