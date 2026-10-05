Va Estrada por la candidatura de Morena a la diputación federal por el Distrito 2

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, informó que se registró para buscar la candidatura de su partido por la diputación federal por el Distrito 2, el cual tiene su cabecera en Ciudad Juárez.

“Ayer cierra un proceso de cuatro días, varias compañeras y compañeros hicieron sus registros. Felicito y respeto a todos y cada uno de ellos, para mí todo el mundo está legitimado en la participación. Tenemos afortunadamente en el partido un proceso abierto donde todo el mundo que considere se registra y a mí eso me parece importante”, explicó Estrada Sotelo.

El coordinador morenista dijo que “eso no lo vemos en los de enfrente, en los azules de enfrente, no lo vemos así, nosotros afortunadamente sí lo tenemos. Su servidor también se registró, hice el registro para la coordinación distrital federal 2”.

“Esperemos que el pueblo y que la gente decidan: mi trayectoria, mi trabajo ahí están, y quien lo califica y lo determina no soy yo, será la sociedad”, expresó Estrada.