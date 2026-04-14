USDA llega nuevamente a Chihuahua; revisa protocolos sanitarios

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que la USDA (Departamento de Desarrollo Rural por sus siglas en inglés) está en Chihuahua revisando las instalaciones de cuarentenarias.

En este sentido el líder ganadero destacó que dicha revisión al cuidado sanitario, con el fin de que se dé un apoyo para cambiar la perspectiva del ganado mexicano con el mercado americano para dar una pronta apertura de frontera.

USDA estará esta semana en el estado como parte de los trabajos para la adecuación o continuidad del cerco sanitario contra el gusano barrenador.