Localizan sin vida a mujer en vivienda de Bosques del Rejón

Una mujer de aproximadamente 50 años de edad fue localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la calle Bosques del Encino, en el fraccionamiento Bosques del Rejón, lo que generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad la tarde de este jueves.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares de la víctima arribaron al domicilio y la encontraron recostada sobre una cama dentro de una habitación. La mujer ya no contaba con signos vitales y presentaba rastros hemáticos, por lo que de inmediato se dio aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para asegurar la escena y posteriormente notificaron a personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, cuyos agentes se hicieron cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias y determinar las causas del fallecimiento.