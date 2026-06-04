Tres lesionados tras fuerte choque en la avenida Tecnológico

Tres personas resultaron con heridas de consideración luego de un aparatoso accidente registrado sobre la avenida Tecnológico y calle Pinabete, en las inmediaciones de la colonia Parral, lo que generó una importante movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo Honda Civic color gris oscuro circulaba de sur a norte sobre la avenida Tecnológico cuando, al llegar al cruce con Pinabete, se impactó contra un automóvil Volkswagen Jetta gris. Presuntamente, el conductor del Jetta intentó realizar una vuelta en “U” sin percatarse de la cercanía del Honda, provocando la colisión.

Al lugar acudieron dos ambulancias de URGE del Gobierno del Estado y la unidad de rescate de la Cruz Roja Mexicana para brindar atención a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Vial se encargaron de levantar el reporte correspondiente y elaborar el croquis del accidente para determinar las responsabilidades del percance.