Usan vuelos comerciales para trasladar migrantes detenidos en EU

Un video de seguridad aeroportuaria muestra otra forma en que agentes federales están llevando a migrantes irregulares a centros de detención: en algunos casos están usando vuelos comerciales, con escoltas vestidos como cualquier otro pasajero.

Un video obtenido mediante una solicitud de registros públicos muestra al niño de 5 años, que se convirtió en un rostro de la ofensiva contra la inmigración en Mineápolis cuando fue detenido mientras llevaba un gorro de conejo, siendo trasladado en avión con su padre a Texas en un vuelo de Delta Air Lines, apenas un día después de que fueran puestos bajo custodia.

Adrian Conejo Arias y su hijo Liam Conejo Ramos parecen tranquilos en el video mientras eran escoltados por el Aeropuerto Internacional Mineápolis–St. Paul por un hombre y dos mujeres vestidos de civil. Como el padre y el niño no parecían estar bajo custodia, su viaje a San Antonio probablemente pasó inadvertido para los demás pasajeros.