Universidad del Sur de California vendió cadáveres a milicia de EU e Israel

Desde 2018, la Universidad del Sur de California (USC) ha suministrado al menos 89 cadáveres frescos como parte de acuerdos relacionados con el entrenamiento tanto de la Armada de los Estados Unidos como del personal militar israelí, reportó este martes Al Jazeera.

La gestora de casos médicos Miriam Volpin se encontraba trabajando en Nevada cuando recibió un mensaje inquietante de un estudiante de periodismo de la USC.

Esa estudiante, Jennifer Nehrer, formaba parte de un equipo que investigaba las acusaciones de que los cuerpos donados a la escuela para fines educativos y de investigación científica estaban siendo vendidos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Algunos incluso podrían haber terminado en manos de cirujanos militares israelíes. “Me sentí muy mal del estómago”, declaró Volpin a Al Jazeera.

Su madre, Jeanette, de 101 años, había fallecido en 2021. Jeanette, una ex enfermera de vuelo que sirvió en la Segunda Guerra Mundial, había dispuesto donar su cuerpo a la USC.

Volpin teme ahora que el cuerpo de su madre estuviera entre los utilizados para entrenar a equipos quirúrgicos para conflictos como la guerra genocida de Israel en Gaza.

La serie documental de AJ+, Direct From, entrevistó a Volpin y a otros miembros de la familia que se preguntan si los restos de sus seres queridos se utilizaron para entrenar a personal militar.

Direct From también se reunió con los estudiantes de periodismo que destaparon la noticia en 2025, para profundizar en su investigación.

Sus informes revelaron que la USC era una de las dos universidades del sur de California que proporcionaban cadáveres a la Marina estadounidense para los equipos quirúrgicos israelíes.

La información pública sobre el entrenamiento israelí es limitada. Sin embargo, un artículo médico de 2020 , escrito por instructores de la USC y la Marina de los EE. UU., ofrece una visión poco común del proceso.