Unidad y reglas claras marcarán el camino de Morena rumbo al proceso electoral de 2027 en Chihuahua, asegura Brighite Granados

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, informó en el Consejo Nacional del partido se definieron reglas claras, para tener un piso parejo hacia los aspirantes a un cargo de elección popular, y mantener la unidad en defensa de la transformación rumbo al proceso electoral de 2027.

En ese sentido, explicó las reglas aprobadas durante el encuentro nacional:

1. Queda prohibido promover su imagen a través de anuncios espectaculares bajo cualquier modalidad.

2. Prohibido incurrir en actos anticipados de campaña o violentar las leyes electorales.

3. No se podrá utilizar recursos públicos de cualquier naturaleza.

4. Tampoco entregar despensas, artículos electrodomésticos o cualquier otra dádiva.

5.Queda prohibido realizar actos o eventos dispendiosos o desplegar campañas de comunicación ostentosas.

6. No se podrá realizar expresiones de desprestigio, descalificación o agresión contra otras personas participantes, o alentar entre sus simpatizantes el ataque, la calumnia, la confrontación o la violencia.

7. No se podrá difundir información falsa, manipulada o malintencionada sobre otras personas participantes, o desacreditar el proceso interno.

8. Tampoco se podrá organizar o promover campañas de acoso, desprestigio o linchamiento digital en redes sociales.

9. No sera permitido simular la pertenencia a un grupo vulnerable para obtener ventajas competitivas.

En ese sentido, la dirigente estatal de Morena en Chihuahua reiteró que:

“Nuestro método de selección que queda muy claro otra vez en este último consejo, es que será una encuesta abierta a la población de Chihuahua, a los distritos federales, locales y a los municipios en donde vamos a determinar quiénes van a ser nuestros coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación”.

Indicó que se integrarán consejos municipales en los 67 municipios del estado mediante asambleas, en las que se tomará protesta a las presidencias y secretarías de cada sección electoral.

“Vamos a empezar con la creación de estos consejos municipales a partir del 28 de marzo, pretendemos crear estos comités el 31 de mayo. Todos los fines de semana, vamos a presidir estas asambleas, su servidora, el presidente del consejo y la estructura de organización territorial que tenemos en el estado de Chihuahua”, señaló Granados De la Rosa.

Aclaró que los consejos municipales no serán órganos de dirección partidista ni implicarán elección de dirigencias municipales, sino espacios de coordinación de la estructura territorial del partido.

Con esa estructura territorial, Brighite Granados expuso el calendario para el proceso inicia con la convocatoria, el filtro, las encuestas y la selección.

“Para la coordinación estatal, el registro digital empezará el 22 de junio, para que quien desee participar, así lo haga. Creemos que para el mes de julio podremos tener definición, porque el 3 de agosto se abren las coordinaciones distritales federales. El 21 de septiembre las coordinaciones municipales y el 8 de noviembre las coordinaciones de distritales locales“, detalló la dirigente morenista.

En otros de los puntos principales que definieron en el Consejo Nacional de Morena, Brighite Granados relató que acordaron respaldar totalmente a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la propuesta de Reforma Electoral que presentó la semana pasada.

“Respaldamos completamente esta propuesta de reforma. Esperamos que en estos días analicen las diputadas y diputados de todos los grupos políticos, y que decidan entrar a un debate serio. Esperamos que nuestros aliados y los diputados y diputadas de Morena lo aprueben”, expresó.

Como presidenta el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, subrayó que habrá un piso parejo para todos los aspirantes rumbo al proceso electoral del 2027, pues las reglas que definieron son claras, y que la decisión la tendrá el pueblo de Chihuahua.