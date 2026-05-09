Caos vial sobre periférico de la Juventud tras choque de tráiler

La mañana de este sábado se generó un impresionante caos vehicular ocasionado por un camión revolvedor de cemento de los llamados trompos luego de que al circular sobre el periférico de la juventud en sentido del norte sur, justo pasando la avenida Teófilo Borunda, el chofer perdiera el control de la unidad y se impactará contra el muro de contención, logrando derribar varios de ellos dejando al camión con daños considerables en el eje delantero y trasero.

Es importante destacar que tanto en sentido de norte sur como en sentido de Sur a Norte se hizo caos vial, por lo que elementos de la policía Vial desahogaron el tráfico y el accidente.

Cabe recordar que por el juventud circulaba el operador de una grúa de plataforma a quien le pidieron el favor para remover los muros que estaban obstaculizando la vialidad en sentido de Sura Norte.