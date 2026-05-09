Policía arresta a maestro por posesión de cocaína y fentanilo dentro de la escuela

Un docente de la Lely High School fue arrestado luego de que autoridades localizaron cocaína y fentanilo en una mochila dentro del plantel educativo, informaron autoridades del condado de Collier.

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales como NBC Newsy New York Post, el hallazgo ocurrió tras una alerta interna en la escuela, lo que llevó a personal administrativo a solicitar la intervención de las fuerzas de seguridad. Elementos de seguridad acudieron al campus escolar para inspeccionar el objeto reportado. Durante la revisión, localizaron una mochila que contenía sustancias que posteriormente fueron identificadas como cocaína y fentanilo.

Las autoridades señalaron que ambos narcóticos están clasificados como sustancias controladas. El fentanilo, en particular, es un opioide sintético que ha sido vinculado a múltiples casos de sobredosis en Estados Unidos.

Según información retomada por Fox News, el docente fue identificado como el propietario de la mochilaen la que se encontraban las sustancias, lo que derivó en su detención inmediata dentro de las instalaciones escolares.

Información tomada de Proceso