Sitian Fiscalía tras captura de presuntos delincuentes en colonia Paseos de Chihuahua

Mediante un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados a la Fiscalía zona Centro, los tres detenidos de esta mañana al norte de la ciudad luego de un operativo por parte de equipos de proyectos especiales (EPE).

A los detenidos les fueron aseguradas dos armas largas un vehículo y una cantidad considerable de droga en la Colonia Paseos de Chihuahua.

Cabe comentar que luego del operativo fueron trasladados a la comandancia Norte y posteriormente llevados mediante un fuerte dispositivo de seguridad de traslado hacia la fiscalía zona centro donde los detenidos fueron llevados en el vehículo blindado (Mamba negra) apoyados por elementos de la Policía Municipal ejército mexicano y policía Vial quienes cerraron la circulación en sentido de este a oeste de la Teófilo borunda; posteriormente los trasladaron a la fiscalía general de la república (FGR).