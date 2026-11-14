Miles de árboles de Navidad fueron enterrados en la arena de playas inglesas y, después de 13 años, ayudaron a reconstruir las dunas que frenan la erosión y protegen a las comunidades cercanas al mar

La iniciativa comenzó en 2013 en Lancashire y también contribuye a proteger cientos de viviendas y conservar los hábitats de más de 300 especies de plantas y animales.

En las playas de St. Annes, en el condado inglés de Lancashire, los árboles de Navidad que normalmente se desechan después de las fiestas tienen una segunda vida: se colocan en la arena para frenar la erosión costera y ayudar a reconstruir las dunas.

La iniciativa comenzó en 2013 y, desde entonces, permitió recuperar entre 60 y 90 metros de terreno en algunos sectores de la costa, además de fortalecer la protección de viviendas y hábitats naturales.

El proyecto, conocido como Fylde Sand Dunes Project, reúne a organizaciones ambientales, autoridades locales y cientos de voluntarios que participan en la recolección y colocación de los ejemplares. En una de sus campañas más recientes, alrededor de 650 personas instalaron unos 2 mil árboles a lo largo de tres kilómetros de playa

Por qué reutilizan árboles de Navidad en las playas de Inglaterra

La iniciativa surgió como respuesta a la pérdida de dunas naturales en la costa de Lancashire. Estas formaciones de arena funcionan como barreras frente al avance del mar, pero la erosión y el desarrollo urbanístico han reducido considerablemente su extensión.

De acuerdo con los datos del programa de conservación, las dunas de la zona perdieron aproximadamente 80% de su superficie durante los últimos 150 años. Esta disminución dejó más expuestas a las viviendas cercanas y afectó los ecosistemas que dependen de estos ambientes.

Para enfrentar el problema, el Fylde Sand Dunes Project incorporó la reutilización de árboles navideños como parte de sus trabajos de restauración. En lugar de desecharlos, los ejemplares se aprovechan para retener arena y favorecer la formación de nuevas dunas.

Así utilizan los árboles para reconstruir las dunas

El método aprovecha el movimiento natural de la arena. El viento transporta los sedimentos a lo largo de la playa, pero cuando encuentra obstáculos, parte de ese material queda retenido y comienza a acumularse.

Los equipos excavan zanjas en puntos estratégicos y colocan dentro los árboles de Navidad usados. Sus ramas funcionan como barreras que atrapan la arena, lo que permite formar montículos que, con el tiempo, pueden convertirse en nuevas dunas.

El procedimiento se complementa con estructuras de madera y la plantación de barrón, una gramínea cuyas raíces ayudan a fijar los sedimentos y dar estabilidad a las formaciones arenosas. Así, los árboles forman parte de una estrategia de restauración que combina materiales reutilizados y vegetación natural.

La recuperación de la costa ayuda a proteger viviendas de inundaciones

Desde que comenzó el proyecto en 2013, algunos sectores intervenidos registraron una recuperación de entre 60 y 90 metros de terreno. El crecimiento de las dunas permite aumentar la distancia entre el mar y las zonas urbanizadas, además de reforzar las defensas naturales durante los temporales.

Según las cifras del programa, estas barreras naturales contribuyen a proteger 493 propiedades frente a la erosión costera y otras ocho frente a las inundaciones. Además, cerca de 400 viviendas podrían beneficiarse de futuras mejoras en el sistema de dunas.

Los resultados muestran que la restauración no solo busca recuperar la apariencia de las playas, sino también reducir la exposición de las comunidades cercanas a los efectos de la erosión y las inundaciones.

Más de 300 especies dependen de las dunas de Lancashire

La recuperación de estos espacios también tiene un impacto en la biodiversidad. Las dunas ofrecen refugio y alimento a distintas especies que dependen de los ambientes arenosos para sobrevivir.

En la zona del proyecto se han identificado más de 300 especies de plantas, además de invertebrados poco comunes y aves de interés para la conservación. La vegetación ayuda a estabilizar la arena y mantiene los hábitats necesarios para la fauna local.

Por ello, los trabajos no se limitan a colocar árboles navideños. El programa también contempla retirar especies invasoras y recuperar espacios naturales, con el propósito de favorecer la conservación de la flora y fauna propias de la región.

Cientos de voluntarios participan en la recuperación de las playas

La colaboración de los habitantes es una parte fundamental del proyecto. Después de las fiestas decembrinas, los vecinos pueden llevar sus árboles a puntos de recolección para que sean trasladados a las zonas de playa donde se utilizan en la restauración de las dunas.

En una campaña realizada en North Beach, más de 250 voluntarios colocaron alrededor de 2 mil árboles en tres días. En 2026, la participación aumentó a cerca de 650 personas, quienes ayudaron a instalar otros 2 mil ejemplares en aproximadamente tres kilómetros de costa.

La iniciativa de Lancashire muestra cómo un residuo que se genera cada año durante las fiestas puede aprovecharse para atender un problema ambiental. Los árboles ayudan a retener arena, reconstruir barreras naturales y conservar ecosistemas que también protegen a las comunidades costeras.