Jamaica reta a Gilberto Mora: “Si es realmente bueno, sobrevivirá” en la Liga de Naciones de Concacaf

Gilberto Mora vale más que toda Jamaica, pero los Reggae Boyz advierten cómo frenarlo. Foto Cuartoscuro

“Si es realmente bueno, sobrevivirá. Si no, ya veremos; vamos a presionarlo”, advierte el seleccionador nacional de Jamaica, Rudolph Speid, cuando le preguntan sobre Gilberto Mora, el jugador mejor valorado de México (27.6 millones de dólares, según el sitio especializado Transfermarkt) desde el pasado Mundial. Durante las horas previas al partido de ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, los llamados Reggae Boyz -con una nómina estimada en 10.2 millones de dólares- restan importancia a la diferencia económica que marca por sí solo el mediocampista de 18 años entre los dos equipos, convencidos de que en la eliminatoria que arranca hoy en Kingston “se respeta el nivel de los jugadores, pero sabemos cómo podemos detenerlos”.

Las lesiones de Andre Blake, Kevon Lambert y Tyreece Campbell han reducido el valor de mercado del combinado jamaicano. Sin embargo, la expectativa del cuerpo técnico local no se basa en cifras ni declaraciones, sino en el nivel que ha mostrado su rival en los cuatro encuentros amistosos de la pasada Fecha FIFA: dos empates del Tricolor ante Colombia y Perú (ambos 1-1) y las derrotas contra Estados Unidos (3-0) y Chile (2-0). Aunque el técnico Rafael Márquez ya conoce el camino al título del torneo -al haber levantado el trofeo como auxiliar de Javier Aguirre-, sus primeros resultados al frente exhiben la fragilidad de un equipo que permitió siete goles y apenas celebró dos, ninguno obra de sus delanteros.

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“Nos falta tiempo para llegar al nivel que yo quisiera en el equipo”, responde el michoacano en conferencia de prensa.

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“Va a ser difícil alcanzarlo, porque no sabemos si mañana (hoy) va a llover o si estará en buenas condiciones el campo. Pero me gustaría ver un Tri dominador, competitivo, que controle los tiempos del partido y esté atento a las transiciones que a ellos les hacen fuertes. No hay otra estrategia ni mentalidad que la de ganar. Jamaica es un rival difícil en casa, se defiende bien. Lo hemos estudiado. Si queremos hacer algo diferente, tenemos que dejar lo que ha pasado atrás”.

Rafa Márquez resta importancia a las críticas en medios y redes sociales

En su convocatoria de 28 futbolistas para estos cuartos de final, Márquez sorprendió con el llamado de Armando León, un atacante que se abre paso en el futbol europeo con cinco tantos en 14 partidos durante su primera campaña con el Osijek croata. La lista también marca los regresos de Jesús Tecatito Corona, Alexis Vega y del propio Mora, recuperado de diferentes molestias para utilizar de nuevo el dorsal 10, cedido por el delantero del Toluca. Sin haber ganado un solo encuentro desde el pasado verano, el entrenador michoacano tiene ahora la encomienda de defender la corona regional y sellar el pase a la próxima Copa Oro en un contexto de urgencia.

“No escucho, lo leo, no veo”, afirma el seleccionador mexicano sobre lo que se dice de su proceso en los medios de comunicación y las críticas suscitadas por la ausencia del americanista Henry Martín, quien registra 11 goles en la Liga Mx.

“A Henry lo respeto mucho, sé lo que me puede dar. Pero, al tener tres o cuatro atacantes (en la convocatoria), creemos que hoy no es necesario. La puerta sigue abierta. No se trata sólo de goles, hay que ver cómo los mete, la efectividad para relacionarse con sus compañeros, cuántas pérdidas tiene al descargar jugadas. Tal vez Santi (Giménez) no tiene muchos minutos, pero nos puede dar algo mucho más”.

Germán Canseco / Archivo

El cruce, además, está condicionado por una regla que obliga a medir cada paso. El valor doble del gol como visitante en caso de empate convierte el duelo en Kingston en un ejercicio de precisión. Un empate sin goles dejaría al Tri en una posición incómoda, expuesto a que cualquier igualada con anotaciones en la vuelta decante la balanza del lado caribeño. En el horizonte asoma también la batalla por la hegemonía de la zona frente a Estados Unidos, ganador de las tres primeras ediciones del torneo. Ambas selecciones accedieron directamente a esta ronda.

“Quien esté en una situación de nivel que nos pueda favorecer es el que va a venir a la selección”, subraya a modo de conclusión y utiliza de ejemplo a Armando León, llamado por primera vez a una cita internacional.

“A Armando le dimos seguimiento desde hace dos meses y medio. Carles Planchart no dio información acerca de él y nos ha sorprendido. Es un desconocido para muchos de ustedes, pero tenemos la confianza de poderlo traer”.

Aunque la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dictó ayer una suspensión nacional de los vuelos “debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”, después de que informara de graves problemas en las comunicaciones ‌del ‌control de tráfico aéreo, la Concacaf no reportó ningún problema logístico respecto a la realización del encuentro.