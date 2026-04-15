UNAM, UAM e IPN ofrecen total apoyo a Sheinbaum para analizar ‘fracking’ de gas “no convencional”

Ciudad de México. En el marco de la presentación de expertos que evaluará la viabilidad de aplicar técnicas de fractura hidráulica para extraer gas no convencional en México, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí expresó la disponibilidad de la institución para participar en la ponderación de costos y beneficios de utilizar esta técnica para explotar este recurso energético con el que cuenta el país. “Se trata de determinar costos y beneficios para aprovechar este recurso con el que cuenta el país. Evaluar el costo social, el costo ambiental”.

Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Pacheco sostuvo que como una de las instituciones más importantes del país están dispuestos a atender los grandes desafíos energéticos que enfrenta el país a fin de obtener un diagnóstico sobre la dependencia actual de gas natural del extranjero lo cual genera una vulnerabilidad energética al país.

A su vez, el director del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval destacó que esta institución ha sido un “motor del conocimiento científico y técnico” del país pues sus ingenieros han planteado y diseñado gran parte de la infraestructura energética que sostiene al país y la han defendido en sus momentos más críticos. Ahora, ante el reto de la fracturación hidráulica , el IPN cuenta con un comité científico para evaluar esta nueva tecnología

Lomelí subrayó que hace unas tres décadas imperaba la visión de que no era necesario explotar reservas de petróleo o gas si era posible conseguirlo a precios asequibles. Con el paso del tiempo, el surgimiento de conflictos como los que hay actualmente en Europa y Medio Oriente, se asumió la necesidad de extraer estos recursos para mitigar los efectos en la actividad económica y bienestar social de no contar con este aprovechamiento.

El rector de la UNAM, institución que realiza la mayor actividad científica en el país, dijo que es necesario tomar en cuenta todos los costos, beneficios y las tecnologías. “Eso nos ha pedido la Presidenta”, y la UNAM participará en este esfuerzos

En su oportunidad, Pacheco aseveró que la UAM pone a disposición del país su rigor académico, científico y capacidad de innovación para asegurar la explotación de reservas nacionales, incluyendo el gas no convencional para que se realice con los más estrictos estándares de sustentabilidad, alta eficiencia y adecuada mitigación de riesgos.