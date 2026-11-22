Irán elude el bloqueo naval de EE.UU. tanto a través del golfo Pérsico como por rutas terrestres y sigue exportando petróleo en los mismos volúmenes, pero a precios más altos, declaró Qasem Qoreishi, subjefe de la milicia paramilitar iraní Basij.

“Se han tomado buenas medidas tanto en la zona del golfo Pérsico como a través de los pasos terrestres. Y teniendo en cuenta lo que hicieron los estadounidenses, el petróleo que antes vendíamos, digamos, a 40 o 50 dólares, multiplíquenlo por el precio actual. Exportamos el mismo volumen y [los ingresos] serán varias veces mayores”, afirmó ante los periodistas.

Irán ha llevado a cabo el 21 de noviembre una de las operaciones más intensas y variadas contra buques que infringieron las normas de paso por el estrecho de Ormuz y contra aeronaves estadounidenses. Las acciones militares tuvieron un carácter tanto ofensivo como defensivo, según un funcionario militar.

En el marco de las operaciones, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) fracasó en su intento de perturbar el control iraní sobre el estrecho y de escoltar un convoy de petroleros, a pesar de su apoyo aéreo y naval.

Teherán ha señalado en numerosas ocasiones que abrirá el estrecho de Ormuz cuando EE.UU. implemente medidas de fomento de la confianza entre ambos países.