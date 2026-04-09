Una pastilla promete prolongar la vida de los perros; podría salir en 2027

LOY-002 es una pastilla desarrollada por la empresa Loyal que promete prolongar la vida de los perros mayores de 10 años, actuando sobre factores clave del envejecimiento para mejorar su calidad de vida.

El medicamento busca prevenir enfermedades asociadas con la edad, como artritis o padecimientos renales y cardiacos.

Tras cumplir con requisitos de seguridad y eficacia de la FDA, se espera que llegue al mercado en 2027.

Loyal también trabaja en otros fármacos preventivos como LOY-001 y LOY-003 para perros más jóvenes.

Esta pastilla promete prolongar la vida de los perros

El envejecimiento en perros altera su calidad de vida de forma considerable, ya que disminuye su movilidad y energía, además de que puede desarrollar enfermedades como artritis o un padecimiento renal o cardiaco.

Loyal es una empresa que investiga fármacos que buscan retrasar el envejecimiento canino y su proyecto LOY-002 busca prolongar la vida de los perros.

LOY-002 promete prolongar la vida de loos perros (Loyal )

LOY-002 es una pastilla de uso diario que actúa sobre los factores claves del envejecimiento en los perros, indicado para animales de 10 años o más, con un peso de mínimo de 6 kilos.

El principal objetivo de LOY-002 es mantener la vida saludable de los perros, combatiendo la disfunción metabólica asociadas con la edad y así puedan disfrutar más los de vida sin alterar su calidad.

La pastilla que promete prolongar la vida de los perros llegará en 2027

LOY-002 cumplió con dos de los tres requisitos solicitados por la FDA, por lo que se comprobó su seguridad y eficacia.

Sin embargo, aún hay elementos con los que LOY-002 de cumplir para su venta, por lo que se espera que llegue al mercado en 2027.

Loyal ha desarrollado otros fármacos para perros de menor edad, como LOY-001, que está indicado para perros de 7 años o más.

Mientras que LOY-003 está indicado para perros de 5 años o más; estos últimos medicamentos actúan sobre una hormona de crecimiento que aminora la esperanza de vida.

Loyal aclara que sus medicamentos son de carácter preventivo y en 2025 LOY-002 fue aprobado por el Centro de Medicina Veterinaria a de la FDA.