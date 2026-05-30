Sigue sin resolver Delegación del Bienestar caso de adulta mayor en Chihuahua

Pedro Beristáin, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, denunció que el caso de la señora Martina Barrón sigue sin ser atendido y resuelto, ya que a pesar de haber iniciado su trámite hace más de cinco años, no ha recibido una respuesta positiva por parte de la delegación del Bienestar local, siendo enviada constantemente de una oficina a otra sin solución alguna.

Señaló que esta situación refleja la falta de sensibilidad y eficiencia en la atención a los adultos mayores, quienes merecen respuestas claras y oportunas, no ser sometidos a interminables vueltas y trámites burocráticos.

“Es inaceptable que una persona adulta mayor tenga que recorrer oficinas durante años para reclamar un derecho constitucional que le corresponde. Lo único que ha recibido son excusas, cambios de ventanilla y promesas incumplidas.

“Exigimos una respuesta inmediata a Mayra Chávez titular de la dependencia y una solución definitiva para ella y para todos los casos que se encuentran en condiciones similares”, expresó.

Por su parte, Alex Domínguez, presidente Estatal del PRI y diputado federal exigió a la delegación del Bienestar que haga su trabajo y solucione la desatención

Señaló que dicha dependencia federal tiene la obligación de garantizar una atención eficiente, humana y cercana a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de sectores vulnerables.

“El caso de la señora Martina representa la realidad que viven muchas familias chihuahuenses. No se trata de un favor ni de una concesión política; se trata de un derecho.

“Exigimos a la Delegación del Bienestar que atienda y resuelva de inmediato todos los expedientes rezagados”, sostuvo.