“Un recorrido por el más allá”: René Chavira acompaña a inauguración de “Raíces y Recuerdos Cempasúchil”

•⁠ ⁠Un recinto creado por Gobierno del Estado en el marco del Día de Muertos; en Plaza de Ángel y libre para todo el público

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de octubre de 2026.- El alcalde de Chihuahua, René Chavira, acompañó a Gobierno del Estado a la inauguración de “Raíces y Recuerdos Cempasúchil”, un recinto ubicado en la Plaza del Ángel que alberga colores y flores, un espacio artístico y cultural en el marco de los festejos del Día de Muertos.

Se trata un recorrido que relata las historias que hay detrás de cuando alguien deja este mundo y de cómo el cempasúchil es el camino que los muertos siguen para llegar al más allá. En su discurso, René Chavira acotó que estas celebraciones son parte de la belleza de México y de su riqueza cultural, ya que es hablar de la muerte entre flores, música y recuerdos, sentir la tristeza de una ausencia y al mismo tiempo, sonreír por todo lo que se comparte.