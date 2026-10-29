Kim Kardashian va más allá de su Ultimate Nipple Bra de SKIMS e impacta con revelador diseño de Schiaparelli en la CDMX

Kim Kardashian llegó a la presentación de ‘Todo Vale’ en CDMX con un vestido de Schiaparelli de silicona blanca que destaca los pezones femeninos en el corpiño y combina transparencias con flecos.

Kim Kardashian se robó todas las miradas en el evento de promoción de su serie Todo Vale en la Ciudad de México al llegar a la alfombra roja con un vestido de Schiaparelli que destaca las formas de los pezones femeninos en el corpiño.

La empresaria y estrella de The Kardashians eligió este revelador diseño para presentar la segunda temporada de la serie que protagoniza junto a Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts, quienes también estuvieron junto a Kim.

La elección de su outfit nos hizo pensar inevitablemente en uno de los productos más virales y comentados de su marca de ropa interior, SKIMS, el brasier con pezones artificiales que resaltan a propósito la anatomía femenina.

Kim y el elenco de ‘Todo Vale’ en la Ciudad de México (Alfonso Manzano / QUIÉN)

Y es que con el vestido de Schiaparelli, Kim elevó esa declaración de principios a un nivel mucho más alto.

El vestido de Schiaparelli y los pezones de Kim Kardashian en la CDMX

El vestido que usó Kim Kardashian la noche del martes en el evento de Todo Vale pertenece a la colección de Alta Costura Otoño-Invierno 2026-2027 de Schiaparelli.

Está confeccionado con silicona blanca moldeada. Tiene un escote profundo, una estructura ceñida al torso y una falda con flecos recortados que dejan ver una capa de tul transparente con lentejuelas negras. La pieza fue diseñada por Daniel Roseberry,director creativo de la casa francesa.

Kim Kardashian usó un diseño de Schiaparelli en el evento de promoción de ‘Todo Vale’ en la Ciudad de México (Alfonso Manzano / QUIÉN)

En este sentido, podemos decir que la prenda retoma un elemento asociado con el Ultimate Nipple Bra de SKIMS, aunque con una propuesta distinta.

Mientras el brasier reproduce el relieve de los pezones bajo la ropa, el vestido incorpora formas anatómicas más precisas y evidentes en una pieza de alta costura.

Es por ello que, de primera instancia, a todos nos pareció que estábamos viendo los pezones de Kim Kardashian en la alfombra roja, aunque después descubrimos que se trataba sólo del efecto visual provocado (a propósito) por su vestido.

SKIMS lanzó el brasier con pezones artificiales en 2023

En octubre de 2023, Kim Kardashian presentó el Ultimate Nipple Bra, un brasier con copas moldeadas que incorporan un relieve para simular pezones marcados debajo de la ropa.

La prenda se convirtió en uno de los lanzamientos más comentados de SKIMS por su diseño y por la campaña publicitaria que la acompañó.

En el anuncio, Kim apareció como una científica que proponía una solución humorística ante el calentamiento global, un brasier que mantuviera la apariencia de los pezones endurecidos sin importar la temperatura.

La campaña mezcló referencias al cambio climático con la promoción del producto y generó reacciones encontradas en redes sociales.

La propuesta también tuvo resultados comerciales, ya que en 2024 se reportó que el brasier se agotó pocas horas después de su lanzamiento inicial y que la campaña alcanzó alrededor de 1,800 millones de impresiones en medios.

Kim Kardashian usó un diseño de Schiaparelli en el evento de promoción de ‘Todo Vale’ en la Ciudad de México (Alfonso Manzano / QUIÉN)

SKIMS amplió su presencia comercial en México

Fundada en 2019 por Kim Kardashian y Jens Grede, SKIMS desarrolla ropa interior, prendas moldeadoras y ropa para estar en casa. La firma se posicionó con productos que buscan adaptarse a distintas siluetas y tonos de piel.

En septiembre de 2025, la marca abrió su primera tienda en México en ARTZ Pedregal, al sur de la Ciudad de México.

Schiaparelli convirtió la anatomía humana en parte de su esencia

La presencia de pezones, senos, ojos, labios, manos y otros elementos anatómicos forma parte de la historia de Schiaparelli.

Elsa Schiaparelli, fundadora de la maison, incorporó el surrealismo a la moda mediante prendas y accesorios que transformaban partes del cuerpo en motivos decorativos.

Su relación con Salvador Dalí y otros creadores influyó en esa propuesta, que rompía con las convenciones del diseño tradicional y han permanecido como un leit motif de la firma a lo largo de los años.

Y es que el interés por la anatomía humana aparece desde los primeros diseños de la fundadora.

En su colección de invierno de 1935, Elsa presentó un vestido con círculos acolchados y bordados que acentuaban el busto.

Décadas después, el texano Daniel Roseberry retomó ese lenguaje visual y lo llevó a nuevas colecciones con corpiños que reproducen senos, piezas doradas con forma de pezones y accesorios inspirados en ojos, labios y orejas.

Por ejemplo, en 2021, la maison presentó accesorios con formas de ojos, narices, labios y pezones, además de prendas que reproducían partes del cuerpo.

En 2022, Roseberry continuó con esta línea en sus colecciones de alta costura, con elementos anatómicos incorporados a vestidos y corpiños.

Bella Hadid con el vestido con los pulmones expuestos de Schiaparelli en Cannes 2021 (Kate Green)

Los elementos anatómicos de Schiaparelli en la alfombra roja antes de Kim Kardashian

La propuesta de llevar elementos de la anatomía humana en los diseños de Schiaparelli se había visto antes de la vista de Kim a la CDMX.

En julio de 2021, Bella Hadid llevó en Cannes un vestido de escote profundo cubierto por una pieza dorada con forma de pulmones, mientras que otras celebridades lucieron diseños con torsos y senos esculpidos.

Este año, Zendaya y Teyana Taylor llevaron también diseños de Schiaparelli que destacan los senos en ambos corpiños de sus vestidos en una clara celebración de la figura femenina.

El look del que todo el mundo está hablando. Zendaya creó una nueva tendencia que ya se ha convertido en inspiración para muchos. Se trata de un maquillaje en el que las sombras blancas son las protagonistas, creando una sensación etérea que la hace parecer de otro planeta. Una piel mate con un blush sutil, pestañas spicate, muy en tendencia dentro del mundo del K-beauty, y unos labios bien delineados con un centro jugoso terminaron de construir este beauty look.



Para el pelo, una diadema trenzada y unas beach waves fueron la elección perfecta para no restarle protagonismo al maquillaje y, por el contrario, funcionar como el complemento ideal. Definitivamente, entendemos el hypedetrás de este look.

(vía instagram (@coree.moreno))

El vestido que Kim Kardashian llevó a la presentación de Todo Valeen la Ciudad de México retomó este recurso, pero tratándose de Kim el efecto fue, sin duda, supremo.