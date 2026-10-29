Inaugura Gobierno del Estado el Festival “Raíces y Recuerdos: Cempasúchil, un viaje al pasado”, en la Plaza del Ángel

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, en coordinación con el Gobierno Municipal de Chihuahua inauguró en la Plaza del Ángel el Festival Raíces y Recuerdos: “Cempasúchil, un viaje al pasado”, una propuesta cultural dedicada a preservar las tradiciones del Día de Muertos y acercarlas a las nuevas generaciones.

Esta propuesta cultural es organizada por cuarta ocasión en el marco de la celebración del Día de Muertos.

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, refirió que esta iniciativa surgió en 2022 con altares elaborados por trabajadores de la dependencia y creció hasta convertirse en una experiencia abierta a la ciudadanía. Solo en 2025, la exposición recibió más de 40 mil visitantes.

“Una tradición sigue viva cuando alguien le enseña y alguien más la hace suya”, expresó el funcionario, quien destacó la importancia de transmitir estas costumbres a las siguientes generaciones.

Señaló que el Festival tiene una causa solidaria, que es el apoyar a las familias desplazadas de la Sierra Tarahumara.

“En este caso vamos a apoyar a las familias desplazadas de la Sierra; que el cariño con el que recordamos también nos mueva a acompañar a quienes hoy nos necesitan”, expresó Granillo Vázquez.

Por su parte, el alcalde de Chihuahua, René Chavira Venzor, dijo que el Día de Muertos representa una oportunidad para recordar a los seres queridos y reconocer su legado.

“Porque mientras sigamos contando sus historias, compartiendo sus enseñanzas y sonriendo al recordarlos, algo de ellos seguirá vivo en nosotros”, expresó el alcalde.

La edición de este año está inspirada en la leyenda de Xóchitl y Huitzilin, cuyo relato da origen al simbolismo de la flor de cempasúchil y el colibrí.

El recorrido incluye espacios temáticos, decoraciones alusivas a la temporada y una exposición de catrinas, las cuales fueron diseñadas por colaboradores de las distintas dependencias del Gobierno del Estado.

El Festival permanecerá abierto hasta el 2 de noviembre, con entrada gratuita. Del 29 de octubre al 2 de noviembre, el horario será de las 16:00 a las 22:00 horas.

Como parte de la programación complementaria, en el mismo lapso habrá presentaciones musicales en el Patio Central de Palacio de Gobierno, a las 18:00 y a las 20:00 horas.

Del 31 de octubre al 2 de noviembre, la Plaza de Armas recibirá el espacio temático Camposanto Sendero al Mictlán el 1 de noviembre y el tradicional desfile de catrinas por el primer cuadro de la ciudad, el 2 de noviembre.

En la ceremonia inaugural también estuvieron presentes la secretaria de Cultura del Estado, Alejandra Enríquez; la directora del Instituto de Cultura del Municipio, María Fernanda Bencomo; la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo y el titular de la Oficina de la Gubernatura, Fernando Álvarez.