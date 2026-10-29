Murió Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y tres veces candidato a la Presidencia

Su trayectoria transformó el mapa político del país desde la Corriente Democrática de 1987 y la histórica contienda de 1988 hasta la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) e hijo del general y expresidente Lázaro Cárdenas, falleció este miércoles.

Considerado el gran artífice de la transición democrática en México, su irrupción con la Corriente Democrática en 1987 y las históricas elecciones de 1988 marcaron un quiebre definitivo en el sistema de partido único, abriendo el camino para la pluralidad política del país y convirtiéndolo en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo por voto popular en 1997.

Nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, fue hijo de Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano de Cárdenas. Era ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su vida política inició en 1961 cuando fue partícipe del Movimiento Liberación Nacional, pero fue hasta 1970 cuando se unió a las filas del PRI, partido por el que fue senador de la República.

En 1980 y hasta 1986 fue gobernador de Michoacán. Fue en 1988 cuando se destapó por la Presidencia del país, sin embargo, el puesto fue ganado por Carlos Salinas de Gortari.

Ante los hechos, a fines de ese año decidió fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se constituye como tal y en 1990 lleva a cabo su primer congreso nacional, donde lo eligen Presidente del PRD, cargo que desempeña hasta 1993.

En ese año Cárdenas fue postulado otra vez como candidato presidencial por la Alianza Democrática Nacional, pero fue Ernesto Zedillo quien resultó victorioso de los comicios de 1994.

En 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal electo por votación; estuvo en el cargo hasta 1999.

En el 2000, una vez más intentó ganar las elecciones presidenciales, esta vez quedando en tercer lugar y siendo Vicente Fox el ganador.