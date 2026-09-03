Un perro que sobrevivió a las inundaciones en Nepal, espera a sus dueños entre las ruinas de lo que fue su casa

Un perro que sobrevivió a las devastadoras inundaciones en una aldea de Nepal permanece sentado entre los escombros de una vivienda, con la mirada fija, aparentemente a la espera del regreso de sus dueños.
Las imágenes muestran al animal solo, en silencio, en el lugar que probablemente fue su hogar.
A surviving dog from the devastating floods in a village in Nepal 🇳🇵 sits quietly, looking heartbroken and waiting for its owner. 💔🐕 But who will tell this innocent soul that they are gone and may never come back? 😢💔 🙏🙏 pic.twitter.com/shhdufmzx3
— Neo (@Neo78fu) August 30, 2026