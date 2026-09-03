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Un perro que sobrevivió a las inundaciones en Nepal, espera a sus dueños entre las ruinas de lo que fue su casa

Un perro que sobrevivió a las devastadoras inundaciones en una aldea de Nepal permanece sentado entre los escombros de una vivienda, con la mirada fija, aparentemente a la espera del regreso de sus dueños.

Las imágenes muestran al animal solo, en silencio, en el lugar que probablemente fue su hogar.

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