Durante agosto, Ejército de EU derribó aproximadamente 100 drones en la frontera con México

El ejército de Estados Unidos habría derribado al menos un centenar de drones presuntamente tripulados por miembros de posibles cárteles mexicanos en la frontera sur del país, colindante con México, según informa Fox News.

De acuerdo con el medio, el Pentágono detalló que estos derribos ocurrieron solamente durante el mes de agosto pasado.

Asimismo, se informó que cada uno de los derribos habría sido coordinado con el Ejército de México, además de autoridades estadounidenses fronterizas.

“(Estas acciones) están estrechamente coordinadas con el ejército mexicano y las autoridades fronterizas para garantizar la seguridad sin conflicto en ambos lados de la frontera”, cita el medio a la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson.

“Estados Unidos está empleando tecnología defensiva contra drones para proteger a nuestro personal y operaciones de seguridad fronteriza de amenazas de drones vinculadas a cárteles”, señaló.

Se trataría de la primera vez que el Pentágono revela la frecuencia con la que utiliza su tecnología para derribar estos drones mediante láseres y otras herramientas.

“La estrategia refleja un esfuerzo más amplio de para tener una defensa en capas, desplegada rápidamente, que combina tecnología, personal capacitado y autoridades actualizadas en lugar de un solo sistema”, cita el medio a un alto funcionario del Departamento de Guerra.