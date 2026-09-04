Prevén viernes con lluvias en territorio estatal y máxima de 31°C en la ciudad de Chihuahua

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Posibilidad de lluvias muy fuertes en Chihuahua (norte, oeste y suroeste) y Durango (oeste y noroeste), y lluvias fuertes en Coahuila (este y sureste) y Nuevo León (centro y sur), mismas que podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

⚠️⛈️⚡️En estados del noroeste, norte y occidente de #México, se pronostican #Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes 👇 pic.twitter.com/Qdyr2YHP5t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, y frío en zonas altas de Chihuahua y Durango.

Durante la tarde, ambiente caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, prevaleciendo onda de calor en Nuevo León (centro, sur y este) y finalizando en Coahuila.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.