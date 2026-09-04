Confianza de los consumidores mexicanos creció en agosto ante mayor optimismo en los hogares

La confianza de los consumidores en México creció en agosto por tercer mes consecutivo ante las mejores expectativas económicas que han generado un mayor optimismo en los hogares, de acuerdo con la información divulgada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el octavo mes del año, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta por el Inegi y el Banco de México (Banxico), se ubicó en un nivel de 46.1 puntos.

Lo anterior supuso un crecimiento mensual de 1 punto, ligeramente menor a la expansión de 1.1 mensual que se reportó en junio pasado, y su tercer crecimiento al hilo.

En su comparación anual, la confianza de los consumidores mexicanos no mostró variación alguna.

“La confianza del consumidor mostró un pronunciado repunte en el margen. Si bien el indicador permanece por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que sugiere que prevalece una percepción de cautela entre los hogares, la mejora reciente permitió estabilizar su desempeño anual y poner fin a diecinueve meses consecutivos de deterioro. Este resultado ocurre en un contexto de moderación de la inflación desde junio, tendencia que se extendió hasta la primera quincena de agosto, así como de una recuperación generalizada de la actividad económica durante el segundo trimestre”, indicó Monex en un análisis.

No obstante, advirtió que el bajo dinamismo del mercado laborallimitó una recuperación más sólida de la confianza.

Mayor optimismo en el hogar

Al interior del informe, se observó que los consumidores tuvieron un mayor optimismo en los cinco componentes que mide el ICC, con un énfasis en las perspectivas económicas actuales.

El mayor avance mensual se dio en la situación económica actual de los miembros del hogar, con un crecimiento mensual de 1.9 puntos, seguido de la situación económica esperada en un año de los miembros del hogar, con 1.6 puntos.

En tanto, las posibilidades actuales de compra de muebles y electrodomésticosaumentaron en 1.1 puntos, mientras que la percepción económica del país actual mejoró en 0.7 puntos y la futura en apenas 0.1 puntos.

“En conjunto, los datos apuntan a una recuperación significativa de la confianza del consumidor en el margen, lo que ha permitido estabilizar el indicador en niveles similares a los del año previo. Sin embargo, esta mejora sigue siendo moderada e insuficiente para revertir la persistente cautela de los consumidores”, añadió Monex.

Por su parte, el análisis de Kapital Grupo Financiero señaló que la mejora se ve “en el presente, no en el futuro”, dado que los hogares ven mejor su bolsillo, pero desconfían de la economía del país que, en la primera mitad del año perdió dinamismo.