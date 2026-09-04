Santiago De la Peña convive con adultos mayores en el Club del Abuelo “Genaro Vázquez”

Chihuahua, Chih.- El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, compartió en sus redes sociales parte de la convivencia que sostuvo junto con el diputado Alfredo Chávez con adultos mayores en el Club del Abuelo “Genaro Vázquez”.

De la Peña destacó que durante el encuentro tuvieron la oportunidad de escuchar historias de vida, consejos y recuerdos de quienes, dijo, han contribuido a abrir camino para muchas familias.

“Qué chulada de tarde vivimos el diputado Alfredo Chávez y yo en el Club del Abuelo ‘Genaro Vázquez’”, publicó el funcionario estatal al compartir imágenes de la visita.

El secretario general de Gobierno resaltó la importancia de reconocer y acompañar a las personas adultas mayores, al señalar que han aportado mucho a sus familias y a la sociedad, por lo que merecen cariño, respeto y, sobre todo, tiempo para convivir y escuchar sus experiencias.