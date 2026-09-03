Busca Congreso de Chihuahua reducir costos de energía para productores frutícolas de Chihuahua

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por mayoría de votos el exhorto del diputado Jaime Torres Amaya, el cual está dirigido al Congreso de la Unión y a diversas autoridades federales y estatales, con el propósito de impulsar alternativas que permitan reducir los elevados costos de energía eléctrica que enfrenta el sector frutícola, particularmente las instalaciones destinadas a la conservación de manzana.

La propuesta, pide analizar la viabilidad de establecer una tarifa eléctrica preferencial o un esquema de estímulo energético para las cámaras de atmósfera controlada y unidades de almacenamiento de productos frutícolas.

Durante la exposición de motivos se destacó que Chihuahua produce aproximadamente el 80 por ciento de la manzana que se genera en México, por lo que la actividad frutícola representa un componente estratégico para la economía estatal, la generación de empleos y la seguridad alimentaria.

Señala también que dicho sector genera más de 15 millones de jornales directos al año y sostiene alrededor de 15 mil empleos permanentes, además de miles de empleos temporales, beneficiando particularmente a comunidades originarias y a mujeres que participan en las distintas etapas de producción, cosecha, selección, empaque y comercialización.

El legislador explicó que la conservación de la fruta mediante refrigeración y sistemas de atmósfera controlada constituye una parte indispensable del proceso productivo, ya que permite mantener la manzana en condiciones óptimas para su comercialización durante todo el año, evitando la sobreoferta estacional, la caída de precios y posibles pérdidas de producción.

Los productores chihuahuenses enfrentan una importante desventaja frente a sus competidores de Estados Unidos, debido a que el costo de la energía eléctrica utilizada en las cámaras de atmósfera controlada puede representar hasta cuatro veces el que pagan productores estadounidenses por el mismo concepto, quienes además cuentan con distintos mecanismos de apoyo y financiamiento, agregó el Legislador.

Hace más de una década existen antecedentes de gestiones para atender esta problemática. Entre ellos, recordó un Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en 2013, mediante el cual se solicitó analizar la implementación de una tarifa especial para las cámaras de atmósfera controlada vinculadas con la producción de manzana.

Es por lo anterior y ante la persistencia de los altos costos energéticos y otros factores que afectan la viabilidad de las unidades productivas y de almacenamiento, que el Congreso de Chihuahua pidió a las autoridades federales evaluar la creación de una tarifa preferencial o esquema de estímulo energético, así como instalar mesas de trabajo permanentes con representantes del sector frutícola, autoridades y especialistas.

Asimismo, se hizo un llamado a las secretarías de Hacienda y de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado a implementar mecanismos extraordinarios de apoyo financiero, incentivos fiscales, programas de financiamiento preferencial o esquemas temporales de regularización que permitan mitigar los efectos económicos de los elevados costos de energía mientras se concretan las gestiones ante la Federación.