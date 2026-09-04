Cinco años, obras y seguridad: Bonilla enfrenta el balance de su gobierno

El mandatario capitalino Marco Bonilla, llega este viernes a su quinto informe de gobierno con una administración que busca presumir resultados en obra pública, seguridad, generación de empleos y atención social, pero también con pendientes y retos que marcarán el mensaje que ofrecerá ante la ciudadanía.

La jornada arrancará a las 11:00 horas en Cabildo, donde el alcalde entregará formalmente su informe al secretario del Ayuntamiento, Roberto Fuentes. En el mismo ejercicio, los regidores presentarán sus respectivos informes.

El momento político llegará por la tarde. A las 18:00 horas, el Centro de Convenciones será sede del evento en el que Bonilla expondrá ante invitados y representantes de distintos sectores los principales resultados de su administración.

Uno de los ejes que se espera destaque es la obra pública. Recientemente fueron inaugurados el Paso Superior Los Nogales y la ampliación de la Avenida de las Industrias, proyectos que representaron una inversión superior a los 200 millones de pesos.

A estos trabajos se suma la construcción de la Comandancia Oriente, que registra alrededor de 48 por ciento de avance y cuya conclusión está prevista para octubre o noviembre, así como el Distribuidor Vial Fuerza Aérea-Carretera a Aldama, que alcanzó cerca del 96 por ciento de avance.

En seguridad, el gobierno municipal ha colocado como uno de sus principales argumentos el fortalecimiento de la Policía Municipal, bajo el mando del comisario Julio César Salas González, con el incremento de las células BOI y una mayor coordinación con corporaciones estatales y federales.

El regreso a clases también puso a prueba la estrategia preventiva de la corporación, con un operativo especial en planteles educativos ante el riesgo de robos y vandalismo durante el periodo vacacional.

En el terreno económico, Chihuahua capital reportó la creación de casi 7 mil empleos formales durante el primer semestre del año, de los cuales unos 2 mil 600 fueron para jóvenes de entre 15 y 29 años. Desde 2021, la ciudad acumula más de 38 mil nuevos empleos formales.

El Ayuntamiento también ha presumido programas de apoyo al sector productivo, como “Vende tu Proyecto 2026”, mediante el cual fueron seleccionados 104 emprendedores con una bolsa municipal de 2 millones de pesos, además del programa “Negocio por negocio”, con recorridos de atención a miles de establecimientos.

El edil capitalino llega a este ejercicio de rendición de cuentas mientras su nombre se mantiene entre los perfiles panistas que han comenzado a ser medidos rumbo a la sucesión estatal de 2027. Las encuestas que se han dado a conocer recientemente lo colocan con ventaja dentro de las preferencias de militantes y simpatizantes del PAN.

Bonilla ha insistido en que “trabajo mata grilla” y que los resultados de su administración están a la vista. Ahora tendrá el escenario para convertir esa frase en cifras, obras y acciones frente a una ciudadanía que también tendrá la oportunidad de evaluar lo realizado durante estos cinco años.

Más que un informe administrativo, el evento en el Centro de Convenciones se perfila como una fotografía del momento político que vive el alcalde: resultados que presumir, pendientes por resolver y un futuro político que inevitablemente comienza a mirar hacia 2027.