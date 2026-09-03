Queda una semana para registrarte en los Programas “Infraestructura Educativa” y “Escuelas Competitivas”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, recuerda a las escuelas públicas y por cooperación del municipio que permanece abierta la recepción de documentación para participar en las convocatorias 2026 de los programas “Infraestructura Educativa” y “Escuelas Competitivas”, cuyo plazo concluirá el próximo 11 de septiembre.

El programa “Infraestructura Educativa” contempla apoyos para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de espacios educativos públicos y está dirigido a escuelas de educación básica, media superior e instituciones formadoras de docentes. Las solicitudes se reciben en la Subdirección de Educación, ubicada en calle Segunda número 4, colonia Centro, primer piso.

Entre los requisitos se encuentran el proyecto de obra, cotización, acreditación de personalidad y documentación jurídica del plantel y del terreno.

Por su parte, “Escuelas Competitivas” contempla apoyos para equipamiento de espacios educativos, como computadoras, proyectores, pantallas, mobiliario, equipos de sonido, material didáctico, equipamiento deportivo, sistemas de videovigilancia y equipos de aire acondicionado o calefacción, entre otros. La documentación se recibe en el Departamento de Infraestructura Educativa, segundo piso, en la misma dirección.

Para esta convocatoria se requiere presentar solicitud y justificación del equipamiento, fotografías del espacio, cotización, presupuesto desglosado, identificaciones oficiales y documentación vigente de la Asociación de Padres y Madres de Familia y de la dirección del plantel.

La recepción de documentos se realiza de lunes a jueves de 9:00 a 15:30 horas y viernes de 9:00 a 14:00 horas. Las bases y formatos de ambas convocatorias pueden consultarse en el portal oficial del Municipio de Chihuahua, en el apartado de Convocatorias: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias. Para mayor información está disponible el 614-200-4800 o 072, extensiones 6509 y 6517.