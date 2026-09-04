Bankaool y Canaco fortalecen impulso empresarial con sucursal bancaria especializada

El Centro de Negocios de Bankaool está dedicado a proporcionar soluciones para los negocios de todos los tamaños y acompañar su crecimiento.

El primer Centro de Negocios de Bankaool en la ciudad de Chihuahua abrió sus puertas en el edificio de Canaco, sobre la Avenida Pedro Zuloaga, con lo que se refuerza la alianza entre el banco y la cámara de comerciantes para impulsar el desarrollo de las empresas chihuahuenses.

La inauguración de la nueva sede bancaria es el punto de maduración entre la alianza entre ambas instituciones. Con su locación, ahora los emprendedores y propietarios de pymes podrán tener el acompañamiento logístico y administrativo que proporciona Canaco a sus socios, y Bankaool proporcionará asesoría y soluciones financieras hechas a la medida de las necesidades de sus clientes.

Con la presencia del presidente de Canaco, Alejandro Lazzarotto Rodríguez, el Consejero Delegado del banco, Sergio Becerra Rodríguez, funcionarios municipales, estatales y empresarios, se dio la apertura de la sucursal que estará a disposición de los más de 6 mil afiliados a la cámara empresarial.

“Para nosotros es importante no ser solo testigos, sino protagonistas del desarrollo económico, porque creemos en Chihuahua, en México y en nuestros clientes” afirmó el dirigente de Bankaool.

Centros de negocios, un concepto diferente

Los Centros de Negocios son el eje de la innovación de Bankaool, pues transforma el concepto de sucursal bancaria para elevarlo a un lugar en el que sus usuarios pueden disponer de zonas de coworking, auditorios, salas de reuniones para sostener encuentros empresariales internos o externos de firmas con otros clientes, y más. En palabras del dirigente de Canaco: “se trata de tener literalmente el banco en casa”.

El orgullo por las raíces del banco está presente al recibir a los usuarios, pues un gran mural con osos, pumas, bisontes, víboras y paisajes del desierto chihuahuense reciben a los visitantes del lugar. Este mural fue diseñado por @venturadraws e impulsado por Artbank, la división del banco que da visibilidad a artistas emergentes locales.

Con la inauguración de su primer Centro de Negocios en la ciudad de Chihuahua, Bankaool continúa la ruta de expansión que vive a nivel nacional, sucediendo a sus últimas aperturas en Tijuana, Puebla y Veracruz y con lo que fortalece y amplía su presencia en puntos estratégicos del país.

Sobre Bankaool:

Bankaool es un banco mexicano que desarrolla tecnología propietaria para impulsar el empoderamiento de sus usuarios. Bankaool mantiene su identidad como una institución hecha en México, orgullosa de sus orígenes en Chihuahua y en proceso de expansión nacional. Como parte de este crecimiento, el banco se perfila como una entidad “bien mexa” que refleja su compromiso con las necesidades de las y los mexicanos de cada ciudad y estado al que llega. Desde 2023, con la adquisición del banco por OMNi y liderado bajo la visión de Moisés Chaves, Bankaool ha logrado alianzas nacionales e internacionales, como Tapi, Cicada, Maccorp, El Águila y Fuerza Regia. Con el respaldo de las autoridades regulatorias y una sólida cartera de productos y servicios financieros, Bankaool planea llegar más estados del país.