“Mápula debe discutirse con responsabilidad, no con intereses políticos”: Carla Rivas

La diputada del Distrito 16, Carla Rivas, señaló que el debate sobre el Relleno Sanitario Metropolitano de Mápula debe darse con responsabilidad y con base en información jurídica, no a partir de interpretaciones políticas que pretendan generar una percepción equivocada sobre el actuar del Municipio de Chihuahua.

Destacó que un proyecto de la magnitud del relleno sanitario de Mápula requiere certeza jurídica, viabilidad técnica y administrativa, además del cumplimiento de los procedimientos correspondientes. “No se trata de ganar una discusión política, sino de tomar decisiones que tengan sustento y que puedan sostenerse legalmente”, añadió.

Rivas recordó que existe una sentencia del 10 de agosto de 2026, pero también un recurso de revisión presentado el 31 de agosto, por lo que el proceso jurídico aún no concluye. “No podemos presentar como definitiva una resolución que todavía está siendo revisada. Lo responsable es respetar el Estado de Derecho y esperar a que las autoridades competentes determinen lo que corresponda”, afirmó.

“Me parece importante poner las cosas en su justa dimensión. Una cosa es que exista un proceso jurídico y otra muy distinta es querer utilizarlo para hacer quedar mal al Municipio. Chihuahua tiene una administración que todos los días está atendiendo obras, servicios y las necesidades de la ciudadanía”, puntualizó.

Carla Rivas llamó a evitar la desinformación y las especulaciones: “Los chihuahuenses merecen información clara y verdadera, no discursos construidos para generar polémica. Cuando jurídicamente corresponda, el Municipio tendrá que actuar y así deberá hacerlo”.

Finalmente, la diputada reiteró que el trabajo de Chihuahua no puede reducirse a una controversia jurídica. “Mientras algunos buscan convertir cada tema en un pleito político, en Chihuahua se sigue trabajando y dando resultados. Esa es la realidad que también debemos reconocer”, concluyó.