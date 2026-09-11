Un pato se vuelve viral al ser ‘guía’ de una persona invidente

El video de un ave que actúa como guía de una presunta persona invidente que cruza una calle por el paso peatonal mientras el semáforo está en rojo se ha viralizado en redes sociales por el asombro generado en los internautas al ver a este animal en esas labores.

La escena fue captada en Luján de Cuyo, Argentina, y además abrió un debate sobre si se trata de un ganso o de un pato. La prensa local dice que, de momento, no se ha confirmado si el ave cumple funciones de asistencia real.