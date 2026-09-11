“Never Forget”: Mets se enfrentarán a Yankees en el aniversario 25 del 9/11

Los New York Mets visitan a los New York Yankees, el viernes, en el inicio de la última porción de 2026 de la Serie del Subway, que servirá como telón de fondo de los actos especiales de las Grandes Ligas (MLB) por el aniversario número 25 de los ataques terroristas en la Gran Manzana en septiembre de 2001.

Nolan McLean enfrentará a Carlos Rodón en un choque que será el Juego del Día de ESPN Unlimited (un servicio exclusivo para los suscriptores de la ESPN App). Los Mets ganaron dos de los tres juegos que se celebraron en el Citi Field de Queens del 15 al 17 de mayo.

La oficina del comisionado conmemorará el Día del Patriota y los acontecimientos de 2001, honrando a las víctimas, sus familias y los socorristas mediante servicio comunitario, programación especial y homenajes en todos los estadios.

El martes 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda secuestró cuatro vuelos comerciales y los estrelló contra objetivos específicos. Dos aviones derribaron las Torres Gemelas del distrito financiero de Manhattan en Nueva York, otro golpeó el edificio del Departamento de Defensa en Washington y un cuarto, que apuntaba al capitolio en la capital del país fue desviado por los pasajeros hacía un campo de Pensilvania.

Cerca de tres mil personas fallecieron y miles resultaron heridas como consecuencia de los peores ataques terroristas en territorio de Estados Unidos, en la historia de la nación.

Durante todos los juegos del viernes, jugadores, managers, coaches y árbitros usarán gorras especiales con un parche lateral que dice “No olvidaremos”, mientras que los Toronto Blue Jays lucirán gorras con las banderas de Canadá y Estados Unidos. Asimismo, los Yankees y los Mets usarán gorras de socorristas con los logotipos de sus equipos durante la última Serie del Subway de la temporada.

Mientras los Mets (68-78) están cerca de ser eliminados de avanzar a los playoffs por segunda temporada consecutiva, los Yankees (83-72) disfrutan de una holgada ventaja de 10 juegos en el primer comodín de la Liga Americana y se acercaron a tres juegos de los Tampa Bay Rays en la pelea por el liderato de la División Este.

Los Rays recibirán en casa a los Houston Astros, que comandan la División Oeste del Joven Circuito por tres juegos sobre sus rivales regionales, los Texas Rangers, que estarán de visita en Phoenix para medirse a los Arizona Diamondbacks.

Los Rays y los Milwaukee Brewers (que recibirán en casa a los Cincinnati Reds) entran al fin de semana con el número mágico en 2 y 1, respectivamente, para asegurar un puesto en los playoffs. Milwaukee, que ostenta la mejor marca de MLB con 91-56, también está cerca de atrapar su cuarto título consecutivo en la División Central de la Liga Nacional.

La otra serie más importante del fin de semana es la que enfrentará a los Philadelphia Phillies y Atlanta Braves en Truist Park. Atlanta (86-61) supera por 4 juegos a los Phillies (82-65) en la División Este de la Liga Nacional.

Los Phillies aventajan el primer comodín del Viejo Circuito por un juego sobre los Chicago Cubs (81-66), que recibirán en el Wrigley Field a los Pittsburgh Pirates.

Los bicampeones de las Grandes Ligas, Los Ángeles Dodgers, pondrán en juego una racha de siete triunfos, enfrentando a los Miami Marlins en el loanDepot Park de La Pequeña Habana.

Los Angeles (89-57), que viajó sin el japonés Shohei Ohtani (colocado en lista de lesionados por múltiples molestias) exhibe la mayor ventaja de un líder divisional, con 11 juegos sobre los San Diego Padres, en ruta a su decimotercer banderín en los últimos 14 años.

San Diego, que supera a Arizona apenas por medio juego en la última plaza de clasificación de la Liga Nacional, visita a los San Francisco Giants.

Los Chicago White Sox (75-70), líderes de la División Central de la Liga Americana, chocan con los St. Louis Cardinals, en tanto que los Cleveland Guardians (74-73), que están dos juegos detrás de Chicago y uno por delante de los Blue Jays (73-74) en el tercer comodín, jugarán contra los Twins en Minnesota. Toronto recibe a los Baltimore Orioles.

Los Boston Red Sox, que ocupan el segundo Wild Card de la Americana, reciben en el Fenway Park a los eliminados Kansas City Royals; los Colorado Rockies visitan a los Detroit Tigers, los Los Angeles Angels a los Washington Nationals y los Seattle Mariners a los Athletics en Sacramento.