Jorge Cruz comparte encuentro con Santiago de la Peña y destaca coincidencias por Chihuahua

El empresario y promotor de proyectos locales Jorge Cruz compartió en sus redes sociales un mensaje sobre el encuentro que sostuvo con Santiago de la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno de Chihuahua, con quien afirmó haber conversado sobre la situación y el futuro del estado.

A través de su publicación, Cruz señaló que durante la charla abordaron “lo que estamos haciendo bien, lo que nos falta y, sobre todo, todo lo que podemos llegar a ser”, destacando la importancia de mantener una visión amplia sobre las oportunidades que tiene Chihuahua.

Asimismo, informó que tuvo la oportunidad de compartir con De la Peña el proyecto “Chihuahua, Corazón del Norte”, iniciativa que, explicó, nació a partir de escuchar, conversar y pensar en grande sobre el estado.

Finalmente, Jorge Cruz subrayó que, aunque puedan existir diferentes puntos de vista, existe un objetivo que debería unir a todos: trabajar para que a Chihuahua le vaya bien.