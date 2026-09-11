Poder Judicial del Estado de Chihuahua reitera colaboración, apertura, transparencia y proceso apegado a derecho

-Lo anterior ante detención de Juez por la Fiscalía Anticorrupción

Chihuahua,Chih.- Ante la información difundida este día respecto a la detención de un juez penal del Distrito Judicial Hidalgo, con sede en Parral, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, por conducto de su Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval, manifiesta su respeto irrestricto a las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes y reitera su disposición para colaborar, dentro del ámbito de sus atribuciones.

Al respecto, la Magistrada Presidenta, Marcela Herrera Sandoval, señaló que “La conducta individual de una persona sujeta a una investigación o a un proceso no representa ni define el trabajo diario, la entrega y la integridad de las y los jueces, ni del personal jurisdiccional que integra el Poder Judicial del Estado de Chihuahua”

Añadió que, la credibilidad en la impartición de justicia se construye todos los días con el trabajo responsable de cientos de servidoras y servidores públicos que desempeñan su función con imparcialidad, profesionalismo y apego a la Constitución y a la ley.”

La institución subraya que cualquier señalamiento debe ser atendido por las autoridades competentes mediante los procedimientos establecidos en la legislación, con estricto respeto al debido proceso, las garantías constitucionales y la presunción de inocencia, hasta que exista una determinación firme de la autoridad correspondiente.

De igual manera, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua mantiene vigentes los mecanismos institucionales de evaluación, vigilancia, disciplina y profesionalización de quienes desempeñan funciones jurisdiccionales, como parte de una responsabilidad permanente frente a la sociedad.

La actuación individual de cualquier integrante de la institución no debe confundirse con el desempeño del conjunto del Poder Judicial, integrado por mujeres y hombres que diariamente atienden y resuelven miles de asuntos en los distintos distritos judiciales del estado.

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrenda ante la sociedad chihuahuense su compromiso con una impartición de justicia imparcial, profesional y apegada a derecho, bajo un principio fundamental: En Chihuahua, nadie está por encima de la ley.