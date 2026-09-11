Prevén viernes con lluvias en la región serrana y chubascos aislados en la región centro sur; máxima de 32°C en Chihuahua capital

Durante la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Por la tarde, se prevé ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el noreste de Chihuahua, oeste de Durango, centro y sur de Coahuila, así como el centro, sur y este de Nuevo León.

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en zonas de Durango (noroeste y oeste); lluvias muy fuertes en Zacatecas (centro y oeste); lluvias fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste), San Luis Potosí (sur) y Aguascalientes.

Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León; viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua y Durango; y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí.