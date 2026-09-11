Carín León cancela concierto en Las Vegas y lo reprograma para 2027

músico de regional mexicano Carín León, dio a conocer la reprogramación de su concierto programado para este 10 de septiembre en “The Sphere” de Las Vegas, Nevada.

El artista informó a través de sus redes que la decisión fue tomada debido a un “contratiempo inesperado” durante su traslado al recinto, sin dar más detalles.

“Poniendo siempre por delante la seguridad de todos, lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en The Sphere”, escribió en Instagram.

Detalló a todos los asistentes que los boletos que habían adquirido para el concierto, podrán ser válidos para la nueva fecha que dará a el 15 de septiembre de 2027.

“Si de plano no pueden acompañarnos, pueden solicitar su reembolso en el punto donde los compraron dentro de los próximos 30 días”, informó el músico.

“Sé todo el esfuerzo, la ilusión y las ganas que traían muchos de estar aquí esta noche y de corazón, les ofrezco una disculpa por los inconvenientes que esto pueda causar”, escribió el cantante de “Qué vuelvas”.