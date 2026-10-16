Un grupo de trabajadores del IMSS realizan cierres intermitentes sobre Reforma; exigen 10% de aumento salarial

Protesta de trabajadores del Seguro Social, afuera de la instalaciones de las oficinas centrales del IMSS. Foto: Víctor Camacho.

Ciudad de México. Como parte de las protestas que realizan trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un grupo efectúa cierres intermitentes en carriles centrales y laterales de avenida Reforma a las afueras de las oficinas centrales del instituto.

Al grito de “ciudadano escucha, esta también es tu lucha”, “ciudadano consciente se une al contingente” y “fuera Olivos”, sólo impiden el paso vehicular momentáneamente.

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Las demandas centrales son: aumento salarial de 10 por ciento al tabulador, destitución del doctor, Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y la realización de un congreso nacional extraordinario.

Repudiaron que su líder gremial no esté informando a la base trabajadora sobre el estado de la mesa de trabajo instalada ayer, con la finalidad de alcanzar un mejor aumento salarial.

Esta semana la base trabajadora rechazó el salarial de 2.9 por ciento al tabulador y 3.9 a prestaciones, en la Consulta Salarial 2026-2027.