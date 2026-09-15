Dice Lamine Yamal que este año el Balón de Oro se lo merece él

La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, habló sin tapujos sobre el Balón de Oro, reconociendo que este año lo merece después del segundo puesto que logró el año pasado, solo superado por Ousmane Dembélé.

“¿A quién se lo daría yo? Al mejor jugador del mundo. ¿A quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga… Yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado”.

En una entrevista a Universo Valdano, Lamine Yamal afirmó que los dos mejores jugadores del mundo son las dos estrellas de Barcelona y Real Madrid: “Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merecería yo por lo que he ganado. Para mí, somos Kylian Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe”.

Otro de los temas que ha tocado Lamine Yamal en dicha entrevista fue la reciente Copa del Mundo. Tras salir campeón con España pero no ofrecer el nivel que todo el mundo esperaba, el ‘10’ del Barcelona ha contado su sentir tras la victoria:

“Después de ganar el Mundial no estaba contento. Hice muchas cosas que la gente no vio”, comenzó Lamine.

“Para un entrenador es increíble tener a un jugador que arrastra a tres rivales, pero no estaba contento por mí, porque otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero, para mí, o podría haber hecho más. Sí que ayudé al equipo, pero tengo muchas ganas de que llegue el siguiente”.

Charlando con Jorge Valdano, Lamine ha lanzado un mensaje tranquilizador y ambicioso a partes iguales pensando en el futuro de su carrera:

“Ha habido grandes estrellas en el fútbol como Leo (Messi), Cristiano (Ronaldo) o Diego (Maradona), al que no pude ver. Pero creo que nunca tan pronto se había ganado tanto. Está el caso de Pelé, que había ganado mucho, pero recientemente no”.

“La gente piensa que porque haya ganado me voy a relajar, pero sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”.