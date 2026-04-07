Un frasco de Nutella se roba el show durante una transmisión de Artemis II

Un frasco de Nutella fue el centro de atención durante una transmisión especial de la misión Artemis II de la NASA desde el espacio.

Nutella just hit a world record flying as far away from Earth as nobody else did before 👩🏼‍🚀🌓 pic.twitter.com/046pkMYezH — Tobi Mülhauser 🍕 (@iamtobi) April 6, 2026

La popular marca de crema de cacao se volvió viral este lunes cuando uno de sus tarros pasó flotando frente a la cámara dentro de la cápsula espacial y continuó su rumbo en la nave con los astronautas, robándose el ‘show’ en plena transmisión en vivo.

La NASA fue acusada de “publicidad encubierta” tras la aparición del producto, pero la agencia negó el hecho.