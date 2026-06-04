Cateo por investigación de homicidio deja un detenido en la colonia Panorámico

Un intenso operativo policial se registró la tarde de este jueves en el cruce de las calles Chimborazo y Fujiyama, en la colonia Panorámico, donde elementos de los grupos de inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron un cateo derivado de una investigación por homicidio.

Durante la intervención, las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre, quien fue localizado y asegurado en el lugar. Además, los agentes mantuvieron resguardada la zona mientras desarrollaban las diligencias correspondientes dentro de la vivienda señalada en la investigación.

Como parte de las acciones, también fueron asegurados dos vehículos Nissan Sentra; uno de ellos se encontraba estacionado frente al domicilio intervenido y el otro a pocos metros, cerca de la esquina de las calles mencionadas. Hasta el momento, la información oficial sobre el caso es limitada, mientras personal de Criminalística y de la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.