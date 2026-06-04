Obtiene FEM vinculación a proceso penal contra imputado por homicidio calificado en Valle de Allende

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Sur, lograron la vinculación a proceso penal de Juan de Dios P. C., por el delito de homicidio calificado en contra de Lucía Guadalupe M.A.

Esta representación social expuso esta tarde los datos de prueba que establecen el 12 de mayo del 2026, en la colonia Nicolás Fernández, en el municipio de Valle de Allende, el imputado en compañía de otro sujeto no identificado hasta el momento, sorprendieron a la víctima que se encontraba en su vehículo marca Honda, para causarle heridas producidas por proyectiles de armas de fuego calibres .380 y 9mm, para luego darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Como consecuencia de las lesiones infringidas, la mujer perdió la vida en el lugar.

Por tales hechos, el día de hoy 4 de junio se llevó a cabo la audiencia inicial, donde se le formuló imputación ante un Juez de Control del Distrito Judicial Hidalgo.

El imputado decidió que se resolviera su situación jurídica hoy, por lo que el juzgador procedió a vincularlo a proceso, al considerar suficientes los datos de prueba expuestos por esta representación social para acreditar la posible responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

Se determinó que se mantendrá bajo la medida cautelar de prisión preventiva y se fijaron 6 meses para el plazo de la investigación complementaria.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)