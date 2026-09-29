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Un caimán recorrió una playa en medio de los turistas en el Parque Tayrona de Santa Marta: todo quedó en video

Un enorme caimán aguja decidió salir de un estanque costero y darse un baño en la playa del Cabo San Juan del Guía, situado en el Parque Nacional Tayrona, una de las reservas ecológicas más importantes en Sudamérica, ubicada en el departamento de Santa Marta (Colombia).

En las imágenes, aparece el lagarto caminando tranquilamente por la arena, mientras que los turistas, que fueron ubicados en un área de seguridad, lo observan atónitos.

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