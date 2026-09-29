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Así fue la reacción de Andrea Chávez al enterarse que no fue electa coordinadora estatal; sus simpatizantes gritaron “fraude”

Andrea Chávez evitó felicitar por nombre a Cruz Pérez Cuéllar tras conocerse que el alcalde con licencia de Ciudad Juárez fue designado coordinador de Morena en Chihuahua.

“Cabeza en alto, frente clara, corazón ardiendo, porque los pitufos de la aldea se van despidiendo”, declaró la senadora con licencia al salir del World Trade Center de la Ciudad de México, al ser cuestionada por la prensa sobre qué pensaba del proceso interno.

La reacción se produjo después de que Chávez Treviño perdiera la encuesta interna frente a Pérez Cuéllar, resultado que la deja fuera de la coordinación estatal y de la futura candidatura a la gubernatura de Chihuahua en 2027. Algunos de sus simpatizantes abandonaron el salón del recinto gritando “fraude”, mientras otros protagonizaron una disputa de porras con los seguidores de Pérez Cuéllar.

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