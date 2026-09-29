Es Cruz. Morena designa a Pérez Cuéllar como coordinador estatal en Chihuahua

La dirigencia nacional de Morena a cargo de Ariadna Montiel y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, hicieron oficial que Cruz Pérez Cuéllar es el designado para ser el coordinador estatal de la 4T en Chihuahua.

La dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel, llamó a la unidad luego la designación, y además, volvió a recalcar que con Cruz al frente, Morena tiene la encomienda de “sacar al PAN corrupto”.

Asimismo, Montiel Reyes arremetió en contra de la actual gobernadora Maru Campos, a quien llamó “traidora a la patria”.

Además, la dirigente nacional reconoció a los otros aspirantes, tales como Andrea Chávez, Martín Chaparro y Luis Carlos Arrieta.